İzmir'de 45 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ve Foça ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 45 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları değerlendirilen 6 kişi ise gözaltına alındı.

İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 farklı göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi. Seferihisar ilçesindeki Atatürk Mahallesi Banksis Sitesi mevkisindeki koyda, dün saat 15.00 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 30 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları belirtilen M.S. ve R.S. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin taşınacağı bot da olay yerinde bulundu.

Diğer operasyon da Foça'da düzenlendi. Cumhuriyet Mahallesi Gencelli mevkisinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen bir grup olduğu ihbarını alan ekipler, bölgede Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı olan 15 kaçak göçmeni yakaladı. Yapılan sorgulamaların ardından organizatör oldukları tespit edilen A.A., H.A., İ.İ. ve M.A. gözaltına alındı.

Operasyonlarda yakalanan 45 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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