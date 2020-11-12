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İzmir’de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 13:33 | Son Güncelleme

İzmir’in Dikili ilçesinde 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Bademli açıklarında can salı içerisinde sığınmacılar bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

İzmir’in Dikili ilçesinde 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bademli açıklarında can salı içerisinde sığınmacılar bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bot içerisindeki 24 kişi kurtarıldı.
Ayrıca, Madra Çayı açıklarında da düzensiz göçmenlerin olduğu, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, bottaki 22 kişiyi karaya çıkardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler, yapılan sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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