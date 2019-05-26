İzmir'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Madra Çayı önlerinde hareket halindeki lastik botta bir grubu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekiplerince durdurulan botlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 Kongo, 7 Orta Afrika, 1 Eritre ve 1 Gana uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

