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İzmir'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 10:02 | Son Güncelleme

İzmir'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir kamyonun sürücüsü ilçe girişindeki polis kontrol noktasına yakın bir mesafede araçtan inerek kaçtı.

Kamyonda arama yapan polis ekipleri, Somali uyruklu olduğu belirlenen 20'si kadın, 4'ü çocuk 46 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Karaburun

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