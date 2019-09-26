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İzmir’de 46 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 08:07 | Son Güncelleme

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesinde 46 göçmeni yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakaladı.

İzmir’de 46 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesinde 46 göçmeni yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakaladı. Göçmen kaçakçılığını organize ettiği ileri sürülen 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bir şebekenin düzensiz göçmenlerin kaçışını organize edeceği bilgisini aldı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, düzensiz göçmenlerin bir otobüsle hareket edeceğini tespit etti. Saat 04.00 sıralarında operasyon düğmesine basan polis, öncü olduğu tespit edilen bir otomobili ve göçmenlerin bulunduğu otobüsü durdurdu. Otomobilde bulunan şüphelileri etkisiz hale getiren polis ekipleri, daha sonra otobüsteki yaptıkları aramada 46 göçmeni yakaladı. Öte yandan, göçmen kaçakçılığını organize ettiği ileri sürülen öncü otomobilde ve otobüste bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, Engelli ve yaşlı göçmeni kucağında taşıdı

Aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 46 göçmen, otobüsle emniyete götürüldü. İşlemler için emniyete getirilen göçmenler otobüsten indiği sırada, bir polis yaşlı ve engelli olan bir kadın göçmeni kucağında taşıyarak yardım etti. Göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin sorgusunun devam ettiği belirtildi.

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