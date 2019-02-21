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İzmir'de 46 kaçak yakalandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 08:13 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Dikili ilçesinde, lastik botla başka ülkelere gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 46 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.  Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesinin Madra Çayı açıklarında lastik bir botta kaçakların olduğunu belirledi.

İzmir'de 46 kaçak yakalandı 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinde, lastik botla başka ülkelere gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 46 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesinin Madra Çayı açıklarında lastik bir botta kaçakların olduğunu belirledi. Bölgeye giden ekipler, botu durdurarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kaçağı yakaladı.
Karaya çıkartılan kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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