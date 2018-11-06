İzmir'de 461 bin fidan dikilecek

Vali Ayyıldız da bağlantıdaki konuşmasında, proje kapsamında İzmir'de ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören 461 bin 291 öğrenci adına 122 hektarlık alanda 461 bin 291 fidan dikileceğini, bin 500 öğrencinin katıldığı törenle ilk fidanların toprakla buluştuğunu belirtti.

Tüm illerle eşzamanlı olarak gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'daki törenden video konferans yoluyla bağlandı.

Bırakılacak en güzel mirasın yemyeşil bir vatan olacağını kaydeden Yahşi, "Ülkece yükselmek sadece sanayiye, teknolojiye odaklanmak demek değildir. Yaşayacak çevre olmazsa yaşam da olmaz. Medeniyeti toprağa borçluyken bunu unutup, medeniyet adına bu bağı kopardık. Çok geç olmadan tabiatla uyum içinde yaşamayı ilke edinen bir toplum olma yoluna gitmeliyiz." diye konuştu.

Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol ise proje çerçevesinde Türkiye genelinde ilk ve ortaokul seviyesindeki 10 milyon öğrenci için 10 milyon fidan dikileceğine dikkati çekerek, "İzmir'deki ağaçlandırma alanı bir yıl sonra 461 bin fidanla yemyeşil olacak." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunduğu, şiirler okuduğu tören, fidan dikimi ile sona erdi.

