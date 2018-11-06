İzmir'de 461 bin fidan dikilecek

İZMİR (AA) - "Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor" ağaçlandırma projesi kapsamında İzmir'de 461 bin 291 fidan dikilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde başlatılan ağaçlandırma projesi kapsamında Bornova ilçesindeki ağaçlandırma sahasında fidan dikim töreni yapıldı.
Tüm illerle eşzamanlı olarak gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'daki törenden video konferans yoluyla bağlandı.
İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a hayırlı olsun dileğini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yavrularımızın bugün dikeceği fidanlar, fidanlarla birlikte büyüyecek. Bu gördüğünüz topraklar yemyeşil hale gelecek." dedi.
Vali Ayyıldız da bağlantıdaki konuşmasında, proje kapsamında İzmir'de ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören 461 bin 291 öğrenci adına 122 hektarlık alanda 461 bin 291 fidan dikileceğini, bin 500 öğrencinin katıldığı törenle ilk fidanların toprakla buluştuğunu belirtti.
- "En güzel miras yemyeşil bir vatan"
Törende konuşan İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise okullarda yarının fidanlarını yetiştirirken doğadaki fidanları da unutmadıklarını, çocuklara doğa temelli yaşam anlayışını kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.
Bırakılacak en güzel mirasın yemyeşil bir vatan olacağını kaydeden Yahşi, "Ülkece yükselmek sadece sanayiye, teknolojiye odaklanmak demek değildir. Yaşayacak çevre olmazsa yaşam da olmaz. Medeniyeti toprağa borçluyken bunu unutup, medeniyet adına bu bağı kopardık. Çok geç olmadan tabiatla uyum içinde yaşamayı ilke edinen bir toplum olma yoluna gitmeliyiz." diye konuştu.
Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol ise proje çerçevesinde Türkiye genelinde ilk ve ortaokul seviyesindeki 10 milyon öğrenci için 10 milyon fidan dikileceğine dikkati çekerek, "İzmir'deki ağaçlandırma alanı bir yıl sonra 461 bin fidanla yemyeşil olacak." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunduğu, şiirler okuduğu tören, fidan dikimi ile sona erdi.
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