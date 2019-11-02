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İzmir'de 47 bin sahte markalı giyim eşyası ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 16:18 | Son Güncelleme

İZMİR'in Balçova ilçesinde, polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 15 farklı markaya ait 47 bin sahte giyim eşyası ele geçirildi.

İzmir'de 47 bin sahte markalı giyim eşyası ele geçirildi

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Balçova ilçesinde, polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 15 farklı markaya ait 47 bin sahte giyim eşyası ele geçirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Balçova'da bir depodan piyasaya hazır sahte giyim eşyası sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen depoya baskın yapıldı. Baskında 15 ayrı markaya ait piyasaya sürülmeye hazır, 47 bin sahte giyim eşyası ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin 4 milyon lira civarında olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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İzmir'de 47 bin sahte markalı giyim eşyası ele geçirildiİzmir'de 47 bin sahte markalı giyim eşyası ele geçirildi

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