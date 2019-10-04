İzmir'de 482 sözleşmeli subay adayı yemin etti

İZMİR (AA) - İzmir Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 4 haftalık intibak eğitimlerini bitiren 482 sözleşmeli subay adayı, törenle yemin etti.

Merkezin komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin, ettiği yeminle, vatan, cumhuriyet ve ulus için hizmet etmek ve gerektiğinde canını feda etmek için ilk adımı attığını ifade etti.

Törene katılan ailelere teşekkür eden Çolak, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki intibak eğitimlerini başarıyla tamamlayan jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarının subay adayı olan öğrencilerini tebrik etti.

Tuğgeneral Çolak, devletin ve milletin sağladığı imkanlarla kısa sürede kendileri için yoğun gayret sarf edilen vatan evlatlarının kanunlara, nizama ve mesleğin temel dayanağı olan sadakat ilkesiyle hareket edeceğine ve kutsal manevi değerleri koruyacağına inandığını söyledi.

Subay adaylarına çeşitli tavsiyelerde bulunan Çolak, "Vatanına ve milletine aşık, dürüst, şerefli subaylar olarak eğitim ve meslek yaşantınız boyunca sizlere tevdi edilecek tüm görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için hiç durmadan çalışın." dedi.