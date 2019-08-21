İzmir'de 49 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Menderes ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen yakalandı.

Menderes ilçesi açıklarında, pazartesi günü saat 04.30 sıralarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik uçağındaki ekipler, lastik botla yasa dışı geçiş yapan göçmenleri tespit etti. Bölgeye botla gönderilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu olan, 15'i erkek, 7'si kadın ve 27'si çocuk toplam 49 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

