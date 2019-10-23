İzmir'de 496 tarihi eser ele geçirildi

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 496 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, A.Ö. isimli kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis, A.Ö.'nün Aliağa ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerine ait farklı ebatlarda 450 sikke, 10 bronz ok ucu, 3 bronz yüzük, 7 sapan taşı, 8 pişmiş toprak insan tasvirli figür, eski dönemlerde mimaride dikey olarak düzgün yapılar inşa etmek için kullanılan 12 ağırlık, 5 metal obje ve 1 pişmiş toprak sunum kabı ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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