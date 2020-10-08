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İzmir’de 5 araç çöken duvarın altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 21:44 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde sağanak yağış sebebiyle iki yapı arasına gerilen brandayı taşıyamayan duvar çöktü.

İzmir’in Konak ilçesinde sağanak yağış sebebiyle iki yapı arasına gerilen brandayı taşıyamayan duvar çöktü. Duvarın çökmesiyle sokakta park halindeki 5 araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.00 sıralarında Çınarlı Mahallesi 1561. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre güneşten korunmak için iki yapı arasına gerilen branda, sağanak yağmur sebebiyle suyla doldu. Bu esnada brandanın ağırlaşması nedeniyle bağlı olduğu duvar çöktü. Büyük bir gürültüyle duvarın çöktüğünü gören çevre sakinleri durumu ekiplere bildirirken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen çökme sebebiyle duvarın dibinde park halinde olan 5 aracın zarar gördüğü belirlendi. Yaşanan olayda araçlar kullanılamaz hale gelirken, zararın 1 milyon liradan fazla olduğu öğrenildi.
Yaşanan olay sırasında hem araçlarda hem de sokakta kimsenin olmaması nedeniyle şans eseri yaralanan olmadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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