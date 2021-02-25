İzmir’de 5 aydır kayıp olan kız çocuğu, kaçakçılık operasyonunda bulundu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde Ekim ayından beri kayıp olan 17 yaşındaki C.A., ilçede bulunan bir kaportacı dükkanına polis tarafından yapılan kaçakçılık operasyonu esnasında bulundu. Öte yandan iş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, burada kuru sıkı silahların namlusunun açıldığını tespit etti.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan takip ve çalışma sonucu, Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde kuru sıkı namluların açılarak, kuru sıkıdan bozma tabanca yapıldığını belirledi. Bunun üzerine iş yerine arama yapmak için giren polis ekipleri, yaklaşık 5 aydır kayıp olan ve ülke genelinde aranan, 17 yaşındaki kayıp kız çocuğu C.A.’yı buldu. Tamirhanenin üst katında bulunan C.A., savcılık talimatı ile Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Öte yandan iş yerinde yapılan aramada, namlu kısmı açık tabanca, namlu açmaya yarayan ravya isimli aparat, icra yayı, şarjör yayı, sürgü, silah açmada kullanılan uç ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ayrıca kuru sıkı silahların açılarak, kuru sıkıdan bozma silah yapılması olayı ile ilgili V.S. ve B.A. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

