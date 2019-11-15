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İzmir’de 5 kişinin öldüğü iki farklı olayda iki cinayet zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 10:35 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde iddiaya göre, eşini kıskanarak bir kişiyi öldüren rahip Hasan Y.

İzmir’in Bornova ilçesinde iddiaya göre, eşini kıskanarak bir kişiyi öldüren rahip Hasan Y. tutuklandı. Öte yandan bir başka olayda, Kiraz ilçesinde 4 kişinin ölümüne neden olan ve cinayetleri itiraf eden Murat Akkeçe tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bornova ilçesinde, geçtiğimiz günlerde pompalı tüfekle eşinin iş yerinde 1 kişiyi vurarak öldüren ve Aliağa ilçesinde yol kontrolü sırasında yakalanan şahsın rahip olduğu ortaya çıkmıştı. Alınan bilgiye göre Mehmet Özkan isimli şahsı pompalı tüfekle vuran Hasan Y.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hasan Y. yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

4 kişiyi öldürmüştü, o da tutuklandı
Kiraz ilçesine bağlı Çayağzı Mahallesi’nde İbrahim Akkeçe (40), eşi Döndü Akkeçe (38), oğulları Kemal Akkeçe (17) ve akrabaları Erol Akkeçe’nin (35) silahla öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şahısların işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında, zanlılardan Murat Akkeçe tutuklandı, eşi ve 3 akrabası ise serbest bırakıldı.
Katil zanlısının ifadesinde, cinayeti namus meselesinden işlediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan, 4 kişinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı. Cenazelerin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

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