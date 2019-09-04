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İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 17:51 | Son Güncelleme

Çocuğun cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi

İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesi

ESKİŞEHİR - İzmir'de öldürüldükten sonra annesi ve erkek arkadaşı tarafından bir çukura atıldığı ileri sürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cenazesi Eskişehir'de defnedildi.

Yakınlarınca Yunus Emre Devlet Hastanesi morgundan alınan cenaze, Eskibağlar Mahallesi Hal Camisine getirildi.

Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir-Seyitgazi karayolundaki Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

- Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde, 1 Eylül'de, 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide bir çukurda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak ve erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı.

Şüpheli Serkan Elçetin'in kardeşi E.E, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Cenaze, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileye teslim edilmiş ve Eskişehir'e getirilmişti.

Çukurda ölü bulunan çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi

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