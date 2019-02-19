İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin dava

Akciğer sönmesinin tedavisi olarak Işıksoy'a "traks tüpü" takmayı planladıklarını ancak bu işlemin anestezi ve 3 saat açlık süresi gerektirdiğini anlatan sanık, "Aileye 3 saat içinde hazırlıkların tamamlanmasını önerdik. Bundan yaklaşık bir saat sonra hastanın genel durumunda bozulma olduğunu öğrendik. Acil servise gittiğimizde hasta canlandırma odasındaydı, entübe edilmişti. Kalp masajı yapılıyordu. Cerrahi anlamda ek bir faydamız olmayacağı için odadan çıktık." şeklinde ifade verdi.

E.B.Ç.K, savunmasında, olay günü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çocuk cerrahi kliniğinde nöbetçi olduğunu söyledi. E.A. ile saat 06.10 sıralarında Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'un (5) akciğer filmini incelediklerini belirten E.B.Ç.K, çocuğun sol akciğerinde yüzde 20 oranında akciğer sönmesi tespit ettiklerini ayrıca nefes alıp vermesinde bir sıkıntının olmadığını gözlemlediklerini ileri sürdü.

İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar E.A. ve E.B.Ç.K, ölen çocuğun annesi annesi Asiye ve babası Murat Işıksoy ile taraf avukatları hazır bulundu.

Çocuk doktorları hastanın hayatını kaybettiğini ve geri dönmeyeceğine karar verdiklerinde nöbet yerine döndüğünü dile getiren E.B.Ç.K, şu ifadeleri kullandı:

"10 yıllık hekimim, tamamını çocuk cerrahisinde geçirdim. Bu zamana kadar 'akciğerinde 10 cc hava var' diye ölen bir kişi görmedim ve rastlamadım. Otopsi raporunda çocuğun akciğerinde yoğun bir irin olduğu, akciğer dokusunun ölmüş olduğu, akciğerinde ve kanında mikrop olduğu yazılıydı. Bu olayda bir kusurum ve ihmalim yoktur. Yürüyerek gelen bir hastanın 4-5 saat içerisinde vefat etmesi beklediğimiz bir durum değildir. Ölümün akciğerin altında yatan ve tüm vücuda yayılan enfeksiyondan olduğunu düşünüyoruz."

Sanık E.A. ise olayın E.B.Ç.K'nin anlattığı şekilde meydana geldiğini, müdahale sırasında hastanın çevresinin de çok kalabalık olduğunu savundu.

Suçsuz olduğunu ifade eden E.A, "Üzerimize düşen görevi yaptık. Asistan olarak görev yaptım. Görevim gereği yapılan talimatların hepsini de muntazaman yerine getirdim. Ölüm, bizim yanlış teşhisimizden veya ihmalimizden kaynaklanmamıştır." beyanında bulundu.