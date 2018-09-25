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İzmir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 20:29 | Son Güncelleme

İzmir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Demircili sahilinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, lastik bot içerisinde denize açılmaya hazırlanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 Somali, 13 Filistin, 1 Irak, 1 Suriye, 7 Kongo, 3 Orta Afrika Cumhuriyeti, 1 Gabon, 2 Eritre, 1 Sri Lanka, 1 Dominik Cumhuriyeti, 8 Uganda ve 1 Angola uyruklu olmak üzere 51 düzensiz göçmeni yakaladı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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düzensiz göçmen Göç İdaresi operasyon sahil güvenlik komutanlığı

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