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İzmir’de 51 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 21:18 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince 51 kaçak göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, dün saat 03.34’te, Sahil Güvenlik ekipleri, Seferihisar’ın Sığacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu fark etti.

İzmir’de 51 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince 51 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 03.34’te, Sahil Güvenlik ekipleri, Seferihisar’ın Sığacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu fark etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 30 Kongo, 7 Togo, 6 Suriye, 5 Orta Afrika, 1 Etiyopya, 1 Nijerya ve 1 Angola uyruklu olmak üzere toplam 51 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 51 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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