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  4. İzmir’de 51’i çocuk 116 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 51’i çocuk 116 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

İzmir’in Dikili ve Menderes ilçelerinde, 51’i çocuk 116 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ölüme yolculuktan kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik uçağında bulunan görevliler, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

İzmir’in Dikili ve Menderes ilçelerinde, 51’i çocuk 116 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ölüme yolculuktan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik uçağında bulunan görevliler, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botundaki ekipler, daha sonra lastik botu durdurdu. Bottaki 12 Orta Afrika, 7 Irak, 5 Suriye ve 3 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen (14 erkek, 6 kadın, 7 çocuk) yakalandı.

Ekipler yine Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Görevlendirilen ekipler tarafından tespit edilen bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen (16 erkek, 10 kadın, 14 çocuk) yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu kez Menderes ilçesi Özdere açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı. Görevlendirilen personel tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmen (11 erkek, 8 kadın, 30 çocuk) yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahısların, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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