HABER

İzmir'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 19:58 | Son Güncelleme

İzmir'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sığacık açıklarında yelkenli tekne içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Tekneyi durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bu arada yasa dışı geçişi organize ettiği değerlendirilen Azerbaycan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Her anını kaydetti! 19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü ekipleri harekete geçirdiHer anını kaydetti! 19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü ekipleri harekete geçirdi
Bilecik'teki arkeolojik kazıda 8 bin yıllık evler bulunduBilecik'teki arkeolojik kazıda 8 bin yıllık evler bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezindeCumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
azerbaycan uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğu olmayan çiftlere 'Oklavalı cin çıkarma' seansı! Harekete geçildi

Çocuğu olmayan çiftlere 'Oklavalı cin çıkarma' seansı! Harekete geçildi

Terör örgütü yanlılarından sosyal medyada 'Barış Pınarı Harekatı' manipülasyonu

Sosyal medyada 'Barış Pınarı Harekatı' manipülasyonu!

Denizli'de korkutan deprem!

Denizli'de korkutan deprem!

Ankara'da kritik 'Barış Pınarı Harekatı' toplantısı! Fotoğraflar paylaşıldı

Ankara'da kritik 'Barış Pınarı Harekatı' toplantısı!

Barış Pınarı'nda TSK'ya 'Koral' kalkanı! Koral nedir?

Barış Pınarı'nda TSK'ya 'Koral' kalkanı

Diyarbakır'da HDP binası önünde gerginlik! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...

HDP binası önünde gerginlik! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.