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  4. İzmir'de 54 bin 533 sağlık çalışanına Kovid-19 aşısı uygulandı

İzmir'de 54 bin 533 sağlık çalışanına Kovid-19 aşısı uygulandı

19.01.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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İzmir'de 54 bin 533 sağlık çalışanına Kovid-19 aşısı uygulandı

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte görev yapan 54 bin 533 sağlık çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğunu bildirdi.

Köşger, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de aşı olan 54 bin 533 sağlık çalışanının hedef kitlenin yüzde 72'sini oluşturduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının tamamının yarın akşama kadar aşılanacağını vurgulayan Köşger, "Bugün itibarıyla tüm huzurevi ve benzeri yerlerde kalanlarla çalışanlarına da aşılama başladı. Ayrıca 90 yaş üstü vatandaşlarımız da evlerinde aşılanacak." değerlendirmesinde bulundu.

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