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İzmir’de 55 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 09:23 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Sahil Güvenlik ekipleri, Cuma günü saat 02.17’de, Teke Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğuna yönelik ihbar aldı.

İzmir’de 55 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Cuma günü saat 02.17’de, Teke Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğuna yönelik ihbar aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 37 Afganistan, 6 Gana, 3 Senegal, 2 Eritre, 2 Tongo, 2 Sudan, 1 Somali, 1 Dominik Cumhuriyeti ve 1 Mali olmak üzere toplam 55 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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