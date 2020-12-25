HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de 56 göçmen kurtarıldı

İzmir’de 56 göçmen kurtarıldı

25.12.2020 11:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan toplam 56 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.24 Aralık 2020 tarihinde saat 02.50’de, İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

İzmir’de Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan toplam 56 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
24 Aralık 2020 tarihinde saat 02.50’de, İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.
Aynı gün saat 06.45’te ise İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen, Türk ekipleri tarafından kurtarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyükBilim Kurulu Üyesi Özlü: Aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük
80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

CZN Burak'ın fotoğrafı dünyanın en yüksek gökdelenine yansıtıldı!

CZN Burak'ın fotoğrafı dünyanın en yüksek gökdelenine yansıtıldı!

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu uyardı: Ev içi bulaş arttı

Koronavirüs salgınında yeni tehlike! Uzmanı uyardı

ABD'ye yönelik siber saldırıda hackerlar Microsoft müşterilerini kullandı

Son yılların en ağır siber saldırısında müşterileri kullanmışlar

Güncel kargo çalışma saatleri 2021... Hafta sonu cumartesi kargolar açık mı? Hafta içi ve hafta sonu kargo çalışma saatleri!

Hafta sonu kargolar açık mı?

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı

Uzman erbaş başvuru sonuçları 2021... Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Uzman erbaş atamaları ne zaman?

Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Bakan Selçuk duyurdu: KPSS tercih tarihleri belli oldu

KPSS'de kritik tarihler belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.