İzmir'de 59 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 59 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Madra Çayı güneyinde lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 59 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
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