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İzmir’de 59 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 21:03 | Son Güncelleme

İzmir’in Foça ve Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince 59 düzensiz göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, dün saat 01.35’te, Sahil Güvenlik ekiplerince, Foça’nın Aslan Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu fark edildi.

İzmir’in Foça ve Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 01.35’te, Sahil Güvenlik ekiplerince, Foça’nın Aslan Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu fark edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot içerisindeki 35 Suriye, 7 Filistin ve 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 07.12’de, Sahil Güvenlik ekiplerince, Çeşme’nin Top Burnu açıklarında fiber tekne fark edildi. Durdurulan fiber tekne içerisindeki Suriye uyruklu 15 düzensiz ve 1 Türk göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Yakalanan 59 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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