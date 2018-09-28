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İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 17:48 | Son Güncelleme

KORDON ESNAFINDAN FIRTINAYA KARŞI KUM TORBALI ÖNLEM  İzmir'de, su baskınlarından en çok etkilenen Kordon esnafı, pazar günü kenti etkisi altına alması beklenen 'tropik fırtına'ya karşı önlem aldı.

İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (3)

KORDON ESNAFINDAN FIRTINAYA KARŞI KUM TORBALI ÖNLEM
İzmir'de, su baskınlarından en çok etkilenen Kordon esnafı, pazar günü kenti etkisi altına alması beklenen 'tropik fırtına'ya karşı önlem aldı. Zaman zaman meydana gelen su baskınları nedeniyle sıkıntı yaşayan esnaf, fırtına sonrası meydana gelebilecek su baskınlarına karşı iş yerlerinin camlarının altına kum torbası koyacak. Kordon İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Toray Altın, fırtına uyarısı yapıldığını hatırlatarak, aldıkları önlemlere dair bilgi verdi. Altın, "Böyle bir fırtına uyarısı aldığımız zaman, kapıların önüne gelecek sulara karşı kum torbaları ile önlemlerimizi alıyoruz. Birçok işletme kot farkından dolayı su baskınlarından olumsuz etkileniyor. Kum çuvalları ile bariyer yaparak önlem alıyoruz. Tentelerimiz, saatte 100 kilometre hızla esen rüzgara karşı dayanıklı. Doğal afet bu, dünyanın her yerinde oluyor. Önlemlerimizi alacağız ama bence çok da korkmamak lazım" dedi.
Kordon esnafının benzer fırtınayla daha önce de karşılaştığını kaydeden Altın, "İşletme sahiplerinin gerekli önlemleri aldıklarını düşünüyoruz. Bundan kısa süre önce zaten bir felaket yaşadık. Şiddetli bir fırtına oldu, deniz taştı. İşletmeciler o dönem çok sıkıntı yaşadı. Bu yaşananlardan ders aldık. Biz aslında antrenmanlıyız. Geçen seferki gibi büyük bir sorunla karşılaşacağımızı düşünmüyorum" diye konuştu.
'SU BASKINLARINA KARŞI HAZIRLIKLIYIZ'
Kordon esnafından Umut Ulaş da su tahliye pompalarının hazır olduğunu belirterek, "Alt katlarımız var. Eğer su baskını yaşanırsa su pompaları ile suları tahliye edeceğiz. Kendimiz suyu çekeceğiz. Kum torbaları ile set kuracağız. İşletmelerin girişlerine koyacağız, suyun içeri girmesini engelleyeceğiz" dedi.
Turgut Duymuş ise rüzgarın işletmeye zarar vermemesi için kendilerince birtakım önlem aldıklarını dile getirerek, şunları söyledi:
"Fırtına, afet düzeyinde olduğu zaman bunun önüne hiçbir şekilde geçilemez. Biz İzmir'de denizin taşmalarını, fırtınaları çok yaşadık. Ben 22 yıldır buradayım. Biz burada o sorunu birçok kez yaşadık. Mekanın içerisinde 1 metre su gördük. Biz 2 gündür fırtına olacağına dair haberleri görüyoruz. Kum torbalarımız hazır. Televizyonları sökeceğiz. Tenteleri açacağız. Rüzgarın rahat bir şekilde akıp geçmesi için önündeki engelleri kaldıracağız. Ama haddinden fazla geldiğinde biz ne yaparsak yapalım, zararını göreceğimizi düşünüyorum. Kum torbalarını camların altına koyacağız. Minderleri toplayacağı."
Kordon esnafından Yakup Yıldırım da "Kendi çabalarımız ile birtakım önlem aldık. Bırakın fırtınayı, şiddetli yağmurda bile buralar su altında kalıyor. Biz de o nedenle gerekli tedbirleri alıyoruz. Endişeliyiz ama çok fazla da korkmuyoruz. Temennimiz, ciddi bir fırtına ile karşı karşıya kalmamak" diye konuştu.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

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İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (3)İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (3)İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (3)İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (3)

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