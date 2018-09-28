HABER

İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 18:14 | Son Güncelleme

İTFAİYE ALT GEÇİTLERDE POMPALARI YERLEŞTİRDİ İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Yunanistan üzerinden gelecek tropikal fırtınaya dair, tüm birimleri ile çalışmalarına hız verdi.

İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (4)

İTFAİYE ALT GEÇİTLERDE POMPALARI YERLEŞTİRDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Yunanistan üzerinden gelecek tropikal fırtınaya dair, tüm birimleri ile çalışmalarına hız verdi. İtfaiye Daire Başkanlığı, su baskını riski nedeniyle, kimi alt geçitlere, su çekme pompalarını yerleştirdi. Yine su baskınlarının risk oluşturacağı bölgelerde de itfaiye araçları önlemlerini aldı.
ÇEŞME'DE VATANDAŞLAR SMS'LE UYARILDI
Çeşme Belediyesi de fırtınaya karşı önlem aldı. Tüm personelin izinleri iptal edildi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından ve SMS'lerle vatandaşlar uyarıldı. Özellikle tabelaların ve tentelerin bağlantı noktalarından sağlamlaştırılmaları istendi. Önlemler hakkında bilgi veren Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, "Bütün birimlerimizde çalışan arkadaşlarımız, sahip olduğumuz tüm araçlarla birlikte hazır olarak bekliyoruz. Biz zaten günler öncesinden kış hazırlıklarımızı yapmıştık, mazgalları giderleri temizlemiştik. Ben ve ekibim iki gün boyunca belediyede olacağız" dedi.

Umut KARAKOYUN- Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (4)İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (4)İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (4)İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (4)

PARTNERSeks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!Seks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!
"Hiç şüphesiz ki geleceğin en parlak sektörü tarım olacak""Hiç şüphesiz ki geleceğin en parlak sektörü tarım olacak"
İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (3)İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Diğer Haberler
Sıralama değişti! Türkiye, Almanya'yı geride bıraktı

Sıralama değişti! Türkiye, Almanya'yı geride bıraktı

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

TSK'dan operasyon duyurusu!

TSK'dan operasyon duyurusu!

Osmanlı döneminde esnaf ve zanaatkarların kurdukları dayanışma ve yardımlaşma örgütlerine ne denir? (Hadi İpucu 28 Eylül 20.30)

Osmanlı döneminde esnaf ve zanaatkarların kurdukları dayanışma ve yardımlaşma örgütlerine ne denir? (Hadi İpucu 28 Eylül 20.30)

Bisiklet seçimi nasıl yapılmalı? Bisiklet alırken dikkat edilmesi gerekenler

Bisiklet seçimi nasıl yapılmalı? Bisiklet alırken dikkat edilmesi gerekenler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.