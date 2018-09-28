İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (5)

KUŞADASI'NDA TEKNELERİN DENİZE AÇILMASINA FIRTINA NEDENİYLE YASAK GELEBİLİR

Kuşadası Liman Başkanlığı yetkilileri, şu an için Kuşadası'ndan denize açılmanın yasaklanmasının söz konusu olmadığını, ancak Meteoroloji'nin uyarıları üzerine balıkçılar ile küçük teknelere verilen izinlere kısıtlama getirilebileceğini söyledi. Meteoroloji yetkilisi, "Meteorolojinin yaptığı uyarılar çerçevesinde fırtınanın şiddeti göz önüne alınarak sefere çıkma izni verilmemesi kararı uygulanabilir. Bu uygulama kruvaziyer gemiler için değil, küçük tekneler, balıkçı tekneleri için geçerli. Örneğin meteoroloji uyarısı çerçevesinde yarın (Cumartesi) Kuşadası- Sisam arasında sefer yapacak yolcu teknesinin gitmesine izin vermedik. Ancak aynı gün bir kruvaziyer gemisi Kuşadası'na gelecek. Ege'deki fırtınanın seyrine göre rota değiştirmezse yarın Kuşadası Limanı'na yanaşacak" dedi.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)

