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  4. İzmir’de 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi

İzmir’de 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 09:49 | Son Güncelleme

İzmir’in Selçuk ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan ruhsatsız bir yapı içerisinde kaçak içki depolandığı ve satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.

İzmir’de 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi

İzmir’in Selçuk ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan ruhsatsız bir yapı içerisinde kaçak içki depolandığı ve satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili A.T. isimli şahıs gözaltına alındı.

İzmir’de 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi

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