İzmir'de 6 bin kişilik zeybek gösterisi

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Bayraklı Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte tamamı gönüllülerden oluşan 6 bin kişi zeybek oynadı, Türk bayrağı dalgalandırdı ve Atatürk'ün süvari figürünü oluşturdu. Etkinliğe katılan binlerce İzmirli gözyaşlarına hakim olamazken, gösteri dakikalarca ayakta alkışladı.

Bayraklı Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıldönümü kutlamaları dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karabağ, meclis üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Halil Taşçı ve dernek üyeleri ile binlerce vatandaş katıldı. Etkinlikte, tamamı gönüllülerden oluşan 6 bin kişi Smyrna Meydanı'nda aynı anda zeybek oynadı. Anadolu esintileri canlandırması ile zeybek halk oyunları gösterilerinin yanı sıra Atatürk figürünün de oluşturulduğu geceye binlerce İzmirli katıldı. Hüzün ve özlem ile Cumhuriyet ve Atatürk'ün anıldığı gecede duygu dolu anlar yaşanırken, etkinlik binlerce İzmirli tarafından dakikalarca alkışlandı. Meydanda yerini alan vatandaşlar sahnelenen gösterileri izlerken, bir yandan da fotoğraf ve videoya çekti. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte, alana kurulan dev perdeden Atatürk ve Cumhuriyet konulu 3D mapping gösterisi de yapıldı. Görüntü, ışık ve sesle yapılan gösterilere lazer uygulamaları da eşlik etti. Drone kameralar ile çekim yapılan organizasyonda kalabalığın coşkulu görüntüsü alanda bulunan ekranlara yansıtıldı. Etkinlik, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın konuşmasının ardından yapılan havai fişek gösterisi ile sona erdi.

GÖSTERİ İÇİN GELDİLER

İsviçre Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı ve üyeleri de program için İzmir'e geldiklerini dile getirdi. Ekip adına konuşan ADD Başkanı Bilgi Menekşe, "Cumhuriyet Bayramı'nı İzmir'de kutlamak istedik. Bizler, yıllardır yurt dışındayız ve şimdi burada olmaktan çok mutluyuz, duygu doluyuz. Bizim bu topraklara borcumuz var. Bayraklı Belediyesi'ne gösteri için teşekkür ediyoruz. Umuyorum ADD üyeleri olarak katılımımızı geleneksel hale getireceğiz ve her yıl coşkuyla kutlayacağız" diye konuştu.

Kanada'dan gösteri için gelerek zeybek dansına katılan Hatice Hülya Kurt Bulkazlı ise, Atatürk hayranı olduğunu ve torununun adını bu yüzden Ata koyduğunu dile getirdi. Kanada Başbakanı Trudeau'nun da bir Atatürk hayranı olduğunu belirten Bulkazlı gösteride çektiği fotoğrafları Trudeau'ya ileteceğini söyledi.

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