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  4. İzmir’de 6. kattan düşen akademisyen hayatını kaybetti

İzmir’de 6. kattan düşen akademisyen hayatını kaybetti

22.03.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, ikamet ettiği apartmanın 6. katından düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, saat 13.30 sıralarında Buca ilçesi Atatürk Mahallesi 201/8. Sokak numara 40B’de meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, yaşadığı 10 katlı binanın 6. katından aşağıya düştü. Kanlar içinde kalan Gündoğan’ı gören çevredekiler, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gündoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Gündoğan’ın cenazesi morga kaldırıldı.
Gündoğan’ın daha önce Bornova’da yaşadığı ancak 30 Ekim 2020’de meydana gelen İzmir depreminde evinin hasar görmesi sebebiyle Buca’ya taşındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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