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İzmir’de 60 saatlik su kesintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 08:31 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde, 60 saatlik su kesintisi olacağı belirtildi.

İzmir’de 60 saatlik su kesintisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Menderes ilçesinin Küner köyü yakınlarında 2200 mm'lik hatta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle İZSU ekiplerinin patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlattığını bildirdi. Kentte kullanılan içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan hatta arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde 60 saatlik su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

İzmir’de 60 saatlik su kesintisi

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
izmir Buca Karabağlar

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