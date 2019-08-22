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İzmir'de 600 kilogram skunk ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 17:36 | Son Güncelleme

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın: "Yıl içerisinde bununla birlikte yaklaşık 6 ton 300 kilogram civarında skunk yakalamış olduk"

İZMİR (AA) - İzmir polisinin müstakil bir eve düzenlediği baskında, yurt dışından getirilen yaklaşık 600 kilogram skunk (Genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yurt dışından "kimyasal esrar" olarak da adlandırılan skunk getirileceği bilgisi üzerine Karabağlar ilçesindeki müstakil bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise yaklaşık 600 kilogram skunk bulundu.

Zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonun sürdüğünü, ek gözaltıların olabileceğini belirtti.

Skunk maddesinin son dönemde oldukça yaygınlaştığına işaret eden Aşkın, "Güzel bir çalışma oldu. Gençlerimizi zehirlemede kullanılan ciddi bir uyuşturucu olmaya başlayan skunk ile ilgili çok sayıda çalışma yaptık. Bu yıl içerisinde bununla birlikte yaklaşık 6 ton 300 kilogram civarında skunk yakalamış olduk. Oldukça büyük bir miktar." dedi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında büyük çalışmalara imza attıklarını, yurt dışında Libya açıklarındaki operasyonda da yine skunk ele geçirildiğini hatırlatan Hüseyin Aşkın, "Sonuna kadar da devam edeceğiz. Terörle mücadele nasıl 'son terörist yok edilene kadar' devam edecekse, uyuşturucuyla mücadele de 'son sokak satıcısı yakalanana kadar' devam edecek." diye konuştu.

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izmir skank uyuşturucu

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