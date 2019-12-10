HABER

İzmir’de 65 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 01:43 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 65 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İzmir’de 65 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesi Teke Burnu ve Karaabdullah Burnu açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu fark etti.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 25 Suriye, 11 Filistin ve 8 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak göçmen yakalandı. Aynı gün Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında ise fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu fark edildi.

Ekipler tarafından durdurulan hareketli tekne içerisindeki 13 Suriye, 5 Filistin, 2 Libya ve 1 Güne uyruklu olmak üzere toplam 21 kaçak göçmen yakalandı.

65 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (İHA)

İzmir’de 65 kaçak göçmen yakalandı

PARTNER Tam o an çekildi! Tam o an çekildi!
Kahramanmaraş’ta arama kaydı olan 38 kişiden 16’sı tutuklandıKahramanmaraş’ta arama kaydı olan 38 kişiden 16’sı tutuklandı
Karaman’da hırsızlık şüphelisi 1’i kadın 4 kişi tutuklandıKaraman’da hırsızlık şüphelisi 1’i kadın 4 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Çeşme Dikili kaçak göçmen

En Çok Okunan Haberler

Eski vekil ihraç edildi! İşte sebebi

Eski vekil ihraç edildi! İşte sebebi

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar!

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa’da yoğun sis! Görüş mesafesi 100 metrenin altına düştü!

Görüş mesafesi 100 metrenin altına düştü!

Köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

Köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Darbeci askerlerin Venezuela'dan kaçtığı iddia edildi

İddia gündeme bomba gibi düştü! Ülkeden kaçtılar!

Malatya'da zincirleme kaza: 2'si bebek, 5 yaralı

Malatya'da zincirleme kaza: 2'si bebek, 5 yaralı

İBB Meclisi'nde Kanal İstanbul tartışması! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İBB Meclisi'nde Kanal İstanbul tartışması! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.