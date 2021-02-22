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İzmir’de 661 adet tarihi eser ele geçirildi

22.02.2021 23:31 | Son Güncelleme:
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İzmir’de 661 adet tarihi eser ele geçirildi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 661 adet tarihi eser ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste tarihi eser bulunduğuna yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 661 adet tarihi eser ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste tarihi eser bulunduğuna yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, adrese düzenlediği operasyonda Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 626 sikke ve 35 obje olmak üzere toplam 661 adet tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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