İzmir'de 67 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 67 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, Dalyan Mahallesi'nde durumlarından şüphelendikleri bir otomobil ve iki hafif ticari aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan incelemelerde, Suriye, Irak ve Afganistan uyruklu 67 göçmen bulunduğu belirlendi.
Yasa dışı geçişe aracılık ettiği öne sürülen H.K, F.B, V.A. ve U.B. ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden, Suriye uyruklu H.K. ile F.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. U.B. ve V.A. ise serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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