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İzmir'de 68 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 16:55 | Son Güncelleme

İzmir'de 68 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaabdullah Burnu açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu fiber tekne içerisinde 3'ü Filistin, 14'ü Suriye uyruklu toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini organize ettiği iddia edilen tekne kaptanı A.C. (37) de gözaltına alındı. A.C. işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çeşme KOM Grup Amirliği ekipleri, uygulama noktasında da durumundan şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Kamyonda, 2'si Filistin, 49’u Suriye uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç içerisinde yapılan aramalarda 5 can yeleği, bir bot, bir bot motoru, bir şişirme pompası ve bot kurulumunda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini organize ettiği öne sürülen M.Ç. (24) gözaltına alındı.

M.Ç'ye bin 564 lira trafik cezası kesilirken, aracı trafikten men edildi. M.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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