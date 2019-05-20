İzmir'de 69 sanıklı suç örgütü davasında 23 tahliye

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de organize suç örgütü kurarak, maddi menfaat elde ettikleri ve 'silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs ile kasten adam öldürme' suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 5'i firari, 31'i tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 23'ünü tahliye etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçen yıl mayıs ayında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı suçlara karıştıkları belirlenen ve suç örgütü lideri Serkan K. ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Yaklaşık 2 ay süren teknik takibinin ardından İzmir, Ankara, İstanbul, Manisa, Aydın ve Muğla'da 450 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 14 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. 'Kurşunlama, yaralama, tehdit, şantaj, yağma, kundaklama ve silahlı saldırı' suçlarına karıştıkları belirlenen şüpheliler arasında İzmir'in Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde 2017 yılında kaldığı otelden çıkıp, cipine binen iş adamı Gökhan Kalıpçı'nın öldürüldüğü silahlı saldıranın faillerinin de bulunduğu ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklanırken, diğer sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çete lideri Serkan K.'nin de aralarında yer aldığı 5 firari toplam 69 sanık hakkında, 'suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve bu örgüte üye oldukları, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme' suçlarını işledikleri iddiasıyla dava açıldı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Müşteki ve tanıkların geçen celse dinlenmesinin ardından duruşma savcısı esasa yönelik mütalaasında, tutuklu 22 sanığın tahliye edilmesini, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ve firari olan sanıkların yakalama emirlerinin sürdürülmesini talep etti. Ardından söz alan sanık ve avukatları mütalaaya karşı savunma yaparak tahliye talebinde bulunup, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti ise, 23 tutuklu sanığın tahliye edilmesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve firari sanıklar hakkında verilen yakalama kararı emrine cevap beklenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca tutuksuz sanıklardan biri hakkında adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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