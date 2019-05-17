İzmir'de 69 sanıklı suç örgütü davasında mağdurlar dinlendi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de organize suç örgütü kurarak, maddi menfaat elde ettikleri ve 'silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs ile kasten adam öldürme' suçları işledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 5’i firari, 31'i tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi. Örgüt tarafından öldürülen iş adamı Gökhan Kalıpçı’nın babası Mahmut Kalıpçı, "Benim oğlumu öldürene yüz yıl ceza verseler ne olur. Ben onu öldürtenlerin ceza almasını istiyorum" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçen yıl mayıs ayında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı suçlara karıştıkları belirlenen ve suç örgütü lideri Serkan K. ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Yaklaşık 2 ay süren teknik takibinin ardından İzmir, Ankara, İstanbul, Manisa, Aydın ve Muğla'da 450 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 14 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. 'Kurşunlama, yaralama, tehdit, şantaj, yağma, kundaklama ve silahlı saldırı' suçlarına karıştıkları belirlenen şüpheliler arasında İzmir'in Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde 2017 yılında kaldığı otelden çıkıp, cipine binen iş adamı Gökhan Kalıpçı'nın öldürüldüğü silahlı saldıranın failleri de bulunduğu ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31’i tutuklanırken, diğer sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çete lideri Serkan K. ile 5 firari sanığın da aralarında bulunduğu 69 sanık hakkında ‘suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve bu örgüte üye oldukları, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme’ suçlarından dava açıldı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren müşteki iş adamı B.D., örgüt lideri Serkan K. ile Gürcistan'da birkaç kez görüştüğünü söyledi. Serkan K.’nin kendisine Gürcistan'da birlikte yatırım yapma teklifinde bulunduğunu söyleyen B.D., teklifi kabul etmediğini öne sürdü. Türkiye'ye dönüşünde Serkan K.’nin adamlarından Mustafa Ali Eren'in kendisine "Serkan Abi sana 100 bin dolar ceza kesti. Yatırım yapacağını söyledin, Serkan abiye dönüş bile yapmadın" diye söylediğini anlatan B.D., Serkan K.’ye 80 bin doları Türk lirasına çevirerek yollağını belirterek, "Bu parayı bunlardan kurtulmak için yolladım ama hayatımın hatasını yaptım" dedi.

'PARAYI VERMEYİNCE VURULDUM'

Müştekilerden E.A., Serkan K.’nin kendisinden 1 milyon dolar istediğini ve parayı vermemesi üzerine Çiğli'de silahlı saldırıya uğradığını ifade ederek, "Parayı vermeyince vuruldum. Daha sonra Serkan K. bana geçmiş olsun mesajı attı" dedi.

2017 yılında Bayraklı’da öldürülen iş adamı Gökhan Kalıpçı’nın babası Mahmut Kalıpçı, tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Oğlunun ölümünden önce Manisa’daki ofisinin kurşunlandığını ve Serkan K.’nin kendisini korumak için para istediğini iddia ederek, "Benim Manisa’daki ofisim tarandı. Serkan K. beni arayıp, ‘seni tehdit etmişler, ofisini taramışlar. Neden benden yardım istemiyorsun. Yarın bizim çocukları gönderiyorum. Seninle daha çok iş yapacağız’ dedi. Ben Serkan. K.’ye ilk etapta 420 bin doları Türk parasına çevirip gönderdim. Bir süre sonra sanıklardan Seyfo dayı dediğimiz kişi bana ‘Serkan bu sefer 700 bin dolar istiyor’ ve ödenmediği takdirde ya benim ya da oğlumun öldürüleceğini söyledi" dedi.

'OĞLUMU ÖLDÜRENE YÜZ YIL VERSELER NE OLUR'

Oğlunu öldüren sanığın para karşılığı cinayet işlediğini söyleyen Kalıpçı, "Oğlum öldürüldüğünde ben cezaevindeydim. Dışarıda olsaydım oğlumu öldüremezlerdi. Benim oğlumun ölümünde emniyetin suçu vardır. Bu adamları emniyet adım adım takip etmiş. Benim ofisim kurşunlandığında İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 10 dakika sonra Manisa’ya geldi. Bu adamların telefonlarını dinliyorlarmış. Neden önlem alınmadı ? Neden oğlum öldürüldü ? Ben oğlumu vurana bir şey demiyorum. Oğlumu vurana sitem etmiyorum. Benim derdim oğlumu vurduranlarla. Bu konuyu adaleti bırakıyorum. Benim oğlumu para için öldürene yüz yıl ceza verseler ne olur. Olayın arkasında kimler varsa hepsinden şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, diğer sanık ve müştekilerin dinlenmesi için duruşmayı pazartesi gününe erteledi.

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