İzmir'de 7 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda 7 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu elde etmek amacıyla Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından drone kullanılarak yapılan çalışmada, Çobanlar Mahallesi'ndeki Deliktaş Deresi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çok sayıda Hint kenevirine rastlandı. Bugün bölgeye baskın yapan ekipler, boyları 50 ile 150 santimetre arasında değişen 7 bin kök Hint kenevirini ele geçirdi. Ayrıca, bölgedeki bir çapa motoruyla ağaç kesme motoruna da el konuldu. El konulan ağaç kesme makinesinin üzerine yazılı isimden yola çıkan ekipler, şüpheli D.S.'yi gözaltına aldı. Jandarmaya götürülen şüphelinin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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