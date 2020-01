İzmir'de 7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesi kararlaştırıldı

Oylamada cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

- Menderes'e entegre katı atık yönetim tesisi planlaması

Menderes ilçesinde entegre katı atık yönetim tesisi yapımı planlanmasına ilişkin konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, konunun daha önce de tartışıldığını, bu tesisler hakkında bazı hassasiyetleri geçmişte kendisinin de taşıdığını söyledi.

Soyer, Harmandalı'ndaki katı artık bertaraf tesisinin gelinen noktada bir rahatsızlık vermediğini belirterek, "Bu konuda dünyanın her yerinde çok sayıda örnek var. Viyana'nın merkezinde böyle bir tesis var. Bizim her ilçemiz çok özeldir. Her ilçemizin özellikleri var, sonuna kadar koruyacağız. Bu meseleyi de komisyonlarımız değerlendirecek." diye konuştu.

- Köçer'e saldırıya ortak kınama kararı

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Köçer'e yönelik 11 Ocak'ta gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin, mecliste grubu bulunan 4 partinin ortak bir kınama metni hazırlaması da kabul edildi.

Köçer, mecliste yaptığı konuşmada, başına gelen saldırının planlı olduğunu ifade ederek, "Bu saldırı Çiğli Belediyemize, kurumsal kimliğimize planlı olarak uygulanan bir anlayışın ürünüdür. Dün de bugün de yarın da dik durduk, dik duracağız. Halkımız için sağlam bir belediye anlayışı içinde olacağız. Toplum için siyaset yapacağız. Bize sahip çıktıklarından dolayı meclis üyelerimize teşekkür ederim." dedi.

Dilek ve temenni bölümünde konuşan meclis üyesi Hüsnü Boztepe ile Tunç Soyer arasında kısa süreli tartışma yaşandı.