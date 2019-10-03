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İzmir'de 7. Ulusal Fıtık Kongresi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 21:42 | Son Güncelleme

Kongre Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin: - "Fıtıklar bir yırtık olduğu için karın içine bir organ girip sıkışabilir. Özellikle fıtık boğulursa yani oraya giren bağırsak beslenme bozukluğuna girip damarları sıkışırsa tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Bağırsaklarda delinme meydana gelebilir. Kişi doktorada başvurmazsa uzun sürede geçerse nadiren de olsa ölüme sebep olabilir"

İZMİR (AA) - İzmir'de 7. Ulusal Fıtık Kongresi başladı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi ile Ulusal Fıtık Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen kongrenin ilk gününde eğitim toplantıları gerçekleştirildi.

7. Ulusal Fıtık Kongresi Başkanı ve EÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının karın duvarı fıtıklarının tedavi yöntemleri konusunda dünyadaki son gelişmeleri meslektaşlarıyla paylaşmak olduğunu söyledi.

Karın duvarı fıtıklarının çok önemli bir hastalık olduğunu belirten Ersin, "Fıtığın karın duvarındaki zayıf noktalardan karın içi organların dışarıya doğru çıkması sonucu oluşur. İlaçla ya da başta bir yöntemle tedavisi mümkün değildir. Tek tedavi şekli cerrahidir. Yani o bölge ameliyat edilerek onarılır." diye konuştu.

Ersin, toplumda kasık fıtığının da çok sık görüldüğünü, fıtığın yarattığı ağrılar ve şikayetler nedeniyle insanların yaşam kalitesini azalttığını ifade etti.

Karın duvarı fıtıklarının mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Ersin, şunları kaydetti:

"Fıtıklar bir yırtık olduğu için karın içine bir organ girip sıkışabilir. Özellikle fıtık boğulursa yani oraya giren bağırsak beslenme bozukluğuna girip damarları sıkışırsa tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Bağırsaklarda delinme meydana gelebilir. Kişi doktorada başvurmazsa uzun sürede geçerse nadiren de olsa ölüme sebep olabilir. Zaman zaman hastalarımız geliyor. Kasık bağı kullanarak kendilerini tedavi etmeye çalışıyor. Biz kesinlikle önermiyoruz. Kasık bağı dışarıdan fıtığı pasif olarak tutmakta, oradaki kaslar daha da zayıflayıp fıtığın büyümesine neden olmaktadır."

Ulusal Fıtık Derneği Başkanı Prof. Dr. Melih Paksoy da insanların fıtığı çok fazla önemsemediğini ifade etti.

Karın duvarı fıtıklarının tedavisi konusunda son yıllarda cerrahi yöntemlerin geliştiğinin altını çizen Paksoy, "Laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemlerle tedavi yaygınlaşıyor. Bu konuda cerrahların eğitimi çok önemli bu özel bir cerrahi yöntemi. Hem doktorların hem de hastaların yararına olan bir şey. Geç müdahale edilirse büyüyor. Fıtık öldürmez ama süründürür." şeklinde konuştu.

Karın duvarı fıtıklarının tedavi yöntemlerine ilişkin bilimsel toplantıların yapılacağı kongre cumartesi günü sona erecek.

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