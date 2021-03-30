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İzmir’de 71 düzensiz göçmen kurtarıldı

30.03.2021 02:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Dikili ve Çeşme ilçelerinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 71 düzensiz göçmen kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik Komutanlığı, geçtiğimiz cumartesi günü saat 05.45’te, Dikili ilçesi Denizköy açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini edindi.

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İzmir’in Dikili ve Çeşme ilçelerinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 71 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik Komutanlığı, geçtiğimiz cumartesi günü saat 05.45’te, Dikili ilçesi Denizköy açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini edindi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına motoru sökülerek geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca pazar gecesi saat 23.45’te, Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen ile dün saat 00.30’da Dikili ilçesi açıklarında yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 71 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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