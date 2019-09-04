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İzmir’de 72 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 22:54 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 72 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Sahil Güvenlik ekipleri, Salı günü saat 08.10 sıralarında, Çeşme’deki Uçburun açıklarında lastik bot içerisinde 34, Çarşamba günü saat 00.56 sıralarında ise Dikili’deki Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde 38 düzensiz göçmen olduğunu fark etti.

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 72 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Salı günü saat 08.10 sıralarında, Çeşme’deki Uçburun açıklarında lastik bot içerisinde 34, Çarşamba günü saat 00.56 sıralarında ise Dikili’deki Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde 38 düzensiz göçmen olduğunu fark etti. Her iki ilçede de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botlardaki toplam 72 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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