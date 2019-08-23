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İzmir'de 73 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 20:55 | Son Güncelleme

İzmir'de 73 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye hazırlanan 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları helikopterle yürüttükleri çalışmalarda, Madra Çayı açıklarındaki bir lastik botta yabancı uyruklular olduğunu tespit etti.

Durdurulan botta 39'u Suriye, 3'ü Filistin, 3'ü Yemen uyruklu 45 göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Çandarlı Körfezi açıklarında ise ahşap bir teknede yakalanan 12'si Irak, 6'sı Suriye, 4'ü Sierra Leone, 3'ü Liberya, 2'si Gana ve 1'i Senegal uyruklu 28 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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