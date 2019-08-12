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İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:20 | Son Güncelleme

İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32'si çocuk 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye sahil güvenlik botunu sevk etti.

Durdurulan lastik botta Suriye uyruklu 18'i çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekiplerce Dikili ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta da 28'i Suriye ve 4'ü Filistin uyruklu olmak üzere 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Dikili düzensiz göçmen izmir

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