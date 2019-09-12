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İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 13:54 | Son Güncelleme

Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçelerinde, 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Haseki Mahallesi Mursal mevkisinde, S.B. yönetimindeki 34 CBJ 498 ve M.A yönetimindeki 06 BGP 63 plakalı minibüsleri durdurdu.

Ekipler, 9'u Suriye, 26'sı Somali uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakaladı. Minibüste yapılan aramada ise 5 metre uzunluğunda bot ile motor ele geçirildi.

Organizatör oldukları ileri sürülen minibüs şoförleri S.B. ve M.A, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çeşme ilçesi Altınkum Mahallesi Devekuşu Çiftliği mevkisinde ise deniz kenarında düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine, bölgeye giden ekipler, K.Y. idaresindeki 45 YB 1873 plakalı hafif ticari araçta yaptıkları aramada, lastik bot ve motorunu ele geçirdi.

Çevrede arama yapan ekipler, ormanlık alana gizlenmiş 37'si Suriye, 2'si Filistin ve 1'i Cezayir uyruklu olmak üzere 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan K.Y. ve H.K, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen izmir Jandarma

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