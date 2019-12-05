İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, bir lastik botta 23 Kongo ve 3 Somali uyruklu bulunduğunu tespit ettti.

Seferihisar ilçesi Doğanbey açıklarında da lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 38 Suriye, 8 Afganistan ve 3 İran uyrukluyu yakaladı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

