HABER

İzmir’de 75 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 18:26 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 75 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında saat 01.10’da, Sahil Güvenlik helikopteri lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti.

İzmir’in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 75 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında saat 01.10’da, Sahil Güvenlik helikopteri lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, kaçak göçmenlerin lastik botunu durdurdu. Bottaki 16’sı Sierra Leone, 12’si Togo, 12’si Orta Afrika, 5’i Kongo, 3’ü Somali, 3’ü Gana, 1’i Gabon ve 1’i Gambiya uyruklu toplam 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. Kaçaklar, Sığacık Limanına getirildi.
“Alo 158” Sahil Güvenlik ihbar hattına saat 07.18’de Çeşme ilçesi Altunkum sahili önlerinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı geldi. Çeşme Limanından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, durdurdukları lastik bottaki 18’i Kongo, 2’si Gambiya ve 2’si Mali uyruklu toplam 22 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Seferihisar ve Çeşme’de yakalanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 75 kaçak göçmen, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
18 yaşındaki genç serinlemek isterken boğuldu18 yaşındaki genç serinlemek isterken boğuldu
Yardım istemeye gittiği kum ocağında tabancayla öldürüldü (2)Yardım istemeye gittiği kum ocağında tabancayla öldürüldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Öldüğünü çobanlar fark etti

Öldüğünü çobanlar fark etti

Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Adana'da çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenen sürücü teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yer: Adana! Dehşetin izi

Şanlıurfa'da biçerdöveri tamir etmek isteyen genç içine düşerek can verdi

Şanlıurfa'da korkunç ölüm!

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.