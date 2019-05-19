İzmir'de 78 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ve Seferihisar ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 78 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik uçağı, Seferihisar açıkları Teke Burnu güneyinde lastik bot içerisinde bir grubu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, içerisinde 54 düzensiz göçmenin olduğu lastik botu kıyıya çıkardı.
Selçuk ilçesi Pamucak önlerinde lastik bot içerisinde tespit edilen gruba sahil güvenlik botu müdahale etti.
Durdurulan botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan 78 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
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